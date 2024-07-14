Украинская группа отказалась от барабанщицы после ее выступления на свадьбе с Галкиным

«Мы сразу пошли к Кате, спросить у нее, в чем вопрос, почему так произошло и почему она позволила себе играть на одном ивенте с Галкиным. На что она сказала, что узнала на саунд-чеке об этом и вообще даже не думала, что можно как-то отказаться, потому что она там исключительно музыкант и делает свою работу. У меня возникает другой вопрос, как букинг-менеджмент Монатика и сам Монатик вообще себе это позволяют. И почему они не предупреждают своих музыкантов, куда они едут и с кем они будут играть, потому что они точно знают, кто там будет. Если они думают, что есть «хороший русский», то они могут спросить у любого военного, как выглядит "хороший русский"», - сказал Мусевич в видео.