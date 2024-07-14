Фитнес-гуру Ричард Симмонс умер в возрасте 76 лет

По словам Тома Эсти, Симмонс умер рано утром в субботу. Накануне он отпраздновал свой 76-й день рождения. «Сегодня мы потеряли ангела - настоящего ангела», - добавил Эсти.

«Я не хочу, чтобы люди грустили о моем брате. Я хочу, чтобы они запомнили его за искреннюю радость и любовь, которые он приносил в жизнь людей», - написал брат Симмонса.

«Он действительно заботился о людях. На протяжении всей своей карьеры он звонил, писал, отправлял электронные письма тысячам людей, предлагая помощь. Так что не грустите. Празднуйте его жизнь», - написал Ленни Симмонс.

С 1980 по 1984 год Симмонс вел шоу, посвященное здоровью и фитнесу. Программа получила четыре Дневные премии «Эмми».

В марте этого года Ричард сообщил, что у него диагностировали рак кожи. Однако никакой информации относительно того, связан ли диагноз Симмонса с его смертью, на данный момент нет.

В честь своего дня рождения Ричард Симмонс написал на странице X в пятницу: «Спасибо... Я никогда в жизни не получал столько сообщений о своем дне рождения! Я сижу здесь и пишу электронные письма. Желаю вам прекрасно провести остаток пятницы. С любовью, Ричард».

Thank you…I never got so many messages about my birthday in my life! I am sitting here writing emails. Have a most beautiful rest of your Friday.

Love,

Richard — Richard Simmons (@TheWeightSaint) July 12, 2024

Он также пообщался с People по случаю своего 76-летия. Он пошутил, что собирается отпраздновать день рождения, задув свечу «на цуккини», в знак уважения к его истории как сторонника хорошего здоровья и заботы о себе.

«Я чувствую себя хорошо! Я благодарен, что я здесь, что я жив еще один день», - сказал тогда Симмонс. «Я проведу свой день рождения, делая то, что делаю каждый день, буду помогать людям», - поделился планами он.