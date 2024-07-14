Джонни Деппа заметили в компании россиянки, похожей на Эмбер Херд

Папарацци сфотографировали пару на вертолетной площадке в Лондоне. Джонни был одет как истинный рокер и нес гитару, а его спутница шла рядом и держала его под руку. Она широко улыбалась и выглядела счастливой, как и сам актер.

О Юлии известно немного. Издание Daily Mail пишет, что она владеет салоном красоты в Чехии. В 2022 году ее уже видели вместе с Деппом на концерте Джеффа Бека в Праге, но тогда никто не предположил, что с этой девушкой у Джонни может завязаться продолжительный роман.

Впрочем, и сейчас о статусе отношений Юлии и Деппа можно лишь гадать, но стоит отметить, что пара не пыталась прятаться от репортеров. Актер, который явно пребывал в хорошем расположении духа, даже послал в камеру воздушный поцелуй.

Интернет-пользователи отмечают, что Юлия внешне похожа на бывшую жену Джонни, Эмбер Херд, с которой актер расставался с громким скандалом. Напомним, что Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, однако в итоге суд признал ее саму виновной в клевете и обязал выплатить экс-супругу компенсацию в размере 15 миллионов долларов.

Амбер Херд и Джонни Депп Фото: Shutterstock

С тех пор как завершился судебный процесс, Джонни заметно похудел и, по мнению многих его поклонников, стал выглядеть значительно лучше. СМИ пишут, что его карьера и личная жизнь после черной полосы пошли на лад.

В апреле актер, давно не выходивший в свет, появился на премьере фильма «Жанна Дюбарри» в Лондоне. В этой картине французского кинорежиссера Майвенн Депп сыграл короля Людовика XV. Фильм стал первой крупной актерской работой Джонни после скандала с Херд.