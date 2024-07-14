Раскрыто причудливое прозвище королевы Камиллы от детей Кейт Миддлтон

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи имеют особое прозвище для королевы Великобритании Камиллы.

Королевские инсайдеры поделились прозвищами, которые используются в монаршей семье.

Ранее Меган Маркл говорила, что называет принца Гарри «Хаз». Покойную королеву Елизавету II ее семья любила называть «Лилибет», после чего Гарри и Меган так назвали свою дочь. А принц Уильям в детстве даже неправильно произнес «бабушка» как «Гэри».

Нынешнее поколение младших членов королевской семьи, включая принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, называет свою покойную бабушку «бабушкой Дианой», а короля Чарльза «дедушкой Уэльсом».

Эта традиция отражает то, как королева Елизавета II называла своего деда Георга V «дедом Англии». Королева Камилла получила причудливое прозвище «Гага» от своих внуков.

Во время Королевского эстрадного выступления в 2016 году жена Карла ІІІ поделилась моментом с певицей Леди Гагой, рассказав ей о совпадении прозвища.

«Мои собственные внуки называют меня Гага. Я не знаю, потому ли это, что они такой меня считают! Это смешно, но все равно очень мило», - говорила Камилла.