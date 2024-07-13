Сегодня, 17 июля, самому душевному городу Эстонии Маарду исполнилось 44 года. Празднование началось с утренней зарядки и городских соревнований по волейболу, а вечером жителей и гостей города ждала разнообразная культурная программа в парке Келламяэ. Смотрите фото и видео!
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ВИДЕО ⟩ «Мы его очень любим, ценим и бережем!»: Маарду отмечает свой 44-й день рождения
«Это прекрасный город, замечательный просто! Маарду настолько богатый, настолько красивый маленький городок! Здесь все люди очень добрые!» - описывает Максим Маарду.