ВИДЕО «Мы его очень любим, ценим и бережем!»: Маарду отмечает свой 44-й день рождения

«Это прекрасный город, замечательный просто! Маарду настолько богатый, настолько красивый маленький городок! Здесь все люди очень добрые!» - описывает Максим Маарду.

Вероника признается, что уже несколько лет пытается понять, в чем изюминка города Маарду. «Но чем-то особенным город привлекает! Это город для людей, для души. Здесь очень приятно, спокойно и хорошо!», - говорит она.