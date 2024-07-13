Сб, 13.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО «Мы его очень любим, ценим и бережем!»: Маарду отмечает свой 44-й день рождения

Седа Дунгурова Мадис Вельтман
Copy

Сегодня, 17 июля, самому душевному городу Эстонии Маарду исполнилось 44 года. Празднование началось с утренней зарядки и городских соревнований по волейболу, а вечером жителей и гостей города ждала разнообразная культурная программа в парке Келламяэ. Смотрите фото и видео!

«Это прекрасный город, замечательный просто! Маарду настолько богатый, настолько красивый маленький городок! Здесь все люди очень добрые!» - описывает Максим Маарду.

Вероника признается, что уже несколько лет пытается понять, в чем изюминка города Маарду. «Но чем-то особенным город привлекает! Это город для людей, для души. Здесь очень приятно, спокойно и хорошо!», - говорит она.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх