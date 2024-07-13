Фото Один из самых богатых людей мира потратил на свадьбу сына сотни миллионов евро

Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант в Мумбаи считается самым ярким событием года, на котором присутствуют знаменитости, бизнесмены и политики со всего мира.

Мероприятие, стоимость которого оценивается примерно в 250 миллионов долларов США (230 миллионов евро), свидетельствует не только об огромном богатстве Амбани, но и о его растущем влиянии в светских кругах.

Свадебное торжество стало кульминацией месяцев подготовки, в течение которых гостей развлекали на различных мероприятиях такие звезды поп-музыки, как Рианна и Джастин Бибер.

Четырехдневные свадебные торжества завершились в пятницу, 12 июля, традиционной индийской свадебной церемонией, за которой последовал роскошный прием.

Среди гостей бывшие премьер-министры Великобритании Тони Блэр и Борис Джонсон, Амин Насер, глава саудовского нефтяного концерна Aramco, а также такие знаменитости, как Адель, Лана дель Рей, Дрейк, Дэвид Бекхэм, Ким Кардашьян, Джон Сина, Ник Джонас с женой. Семья Амбани публично не подтвердила список гостей.

Иностранные гости были одеты в наряды, созданные индийскими модельерами.

Полиция ввела ограничения движения в Мумбаи из-за свадебных торжеств.

Отец жениха, Мукеш Амбани, является девятым богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается в 116 миллиардов долларов США, по данным издания Forbes. Он самый богатый человек в Азии. Конгломерат Reliance Industries, принадлежащий Амбани, который работает в нефтехимической, нефтегазовой, телекоммуникационной и розничной сферах, имеет годовой оборот более 100 миллиардов долларов.