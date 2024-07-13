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ФОТО И ВИДЕО Бесплатный праздник привлек сотни любителей парусников в Таллиннский порт

Limon.ee
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В эти выходные в Таллинне проходит зрелищная регата The Tall Ships Races Tallinn 2024, в рамках которой в столичные воды впервые приплывут очень большие корабли. «Бесплатное мероприятие действительно собрало много людей, но вода в бутылках по-прежнему в цене», - говорит один из посетителей мероприятия.

С четверга по воскресенье в трех портах Таллинна будут выставлены более 60 учебных парусников, и вы сможете подняться на борт нескольких из них.

Суда, участвующие в международной регате, разнообразны - от бывших рыболовецких и торговых судов до военных кораблей, учебных судов различных университетов и судов разных государств.

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