В эти выходные в Таллинне проходит зрелищная регата The Tall Ships Races Tallinn 2024, в рамках которой в столичные воды впервые приплывут очень большие корабли. «Бесплатное мероприятие действительно собрало много людей, но вода в бутылках по-прежнему в цене», - говорит один из посетителей мероприятия.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бесплатный праздник привлек сотни любителей парусников в Таллиннский порт
С четверга по воскресенье в трех портах Таллинна будут выставлены более 60 учебных парусников, и вы сможете подняться на борт нескольких из них.