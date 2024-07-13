ФОТО И ВИДЕО Бесплатный праздник привлек сотни любителей парусников в Таллиннский порт

В эти выходные в Таллинне проходит зрелищная регата The Tall Ships Races Tallinn 2024, в рамках которой в столичные воды впервые приплывут очень большие корабли. «Бесплатное мероприятие действительно собрало много людей, но вода в бутылках по-прежнему в цене», - говорит один из посетителей мероприятия.