ВИДЕО Двое жителей Таллинна уселись на диване посреди проезжей части: на место приехала полиция

В социальных сетях появилось видео с перекрестка Кристийне. На кадрах двое молодых людей приволокли желтый диван и поставили его посреди проезжей части. «Когда налог на автомобиль заходит слишком далеко», - пишет Андрей, опубликовавший видео в Facebook.

На видео также видно, что к отдыхающим на диване приезжает полиция. «Полиция опрашивает граждан по поводу автомобильного налога», - шутит Андрей, разместивший видео. «Теперь они вводят налог на диван», - подхватывают шутку другие комментаторы. «Мужики просто устали», - пишет еще один комментатор.