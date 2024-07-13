Житель Эстонии делится в социальных сетях видео, на котором двое молодых людей приволокли диван на проезжую часть. Это произошло в столичном районе Кристийне.
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ВИДЕО ⟩ Двое жителей Таллинна уселись на диване посреди проезжей части: на место приехала полиция
В социальных сетях появилось видео с перекрестка Кристийне. На кадрах двое молодых людей приволокли желтый диван и поставили его посреди проезжей части. «Когда налог на автомобиль заходит слишком далеко», - пишет Андрей, опубликовавший видео в Facebook.