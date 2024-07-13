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ВИДЕО Двое жителей Таллинна уселись на диване посреди проезжей части: на место приехала полиция

Limon.ee
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Перекресток Кристийне.
Перекресток Кристийне. Фото: Eero Vabamägi

Житель Эстонии делится в социальных сетях видео, на котором двое молодых людей приволокли диван на проезжую часть. Это произошло в столичном районе Кристийне.  

В социальных сетях появилось видео с перекрестка Кристийне. На кадрах двое молодых людей приволокли желтый диван и поставили его посреди проезжей части. «Когда налог на автомобиль заходит слишком далеко», - пишет Андрей, опубликовавший видео в Facebook.

На видео также видно, что к отдыхающим на диване приезжает полиция. «Полиция опрашивает граждан по поводу автомобильного налога», - шутит Андрей, разместивший видео. «Теперь они вводят налог на диван», - подхватывают шутку другие комментаторы. «Мужики просто устали», - пишет еще один комментатор.

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