Красотка Ильвес о своем новом тайном поклоннике: если я скажу «да», то, возможно, этим летом!

В начале июня виолончелистка Сильвия Ильвес объявила в социальных сетях, что расстается со своим любовником Кристо. «А вы думали, что какой-то мужчина сможет меня приручить? Никогда. Больше никогда. И точка!» - написала тогда Сильвия в посте в Instagram.

На днях Сиьвия Ильвес стала гостье программы «BSH reageerib: «Üks nädal Brigitte Susanne Hundiga», в котором она рассказала Бригитте Сюзанне Хунт о том, что в ее жизни сейчас есть тайный поклонник. «Сейчас у меня есть один из тех ухажеров, которые до смерти хотят жениться и завести детей, - поведала Сильвия. - Честно говоря, мне еще предстоит постирать грязное белье с вечеринки Kroonika, прежде чем решиться выйти замуж за нового человека».