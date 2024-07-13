«У меня сейчас есть поклонник, который хочет жениться и завести детей», - рассказала эстонская королева виолончели Сильвия Ильвес в программе TV3.
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Красотка Ильвес о своем новом тайном поклоннике: если я скажу «да», то, возможно, этим летом!
В начале июня виолончелистка Сильвия Ильвес объявила в социальных сетях, что расстается со своим любовником Кристо. «А вы думали, что какой-то мужчина сможет меня приручить? Никогда. Больше никогда. И точка!» - написала тогда Сильвия в посте в Instagram.