С 2021 года после стрельбы на съемках фильма «Ржавчина», в результате которой погибла оператор из Украины Галина Гатчинс, его держали в списке главных виновников трагедии. Если бы его вину доказали, то актер должен был бы получить наказание в виде 18 месяцев тюрьмы, передает Unian.

Однако на днях во время судебного заседания в штате Нью-Мексико с актера окончательно были сняты все обвинения по этому делу. Ведь прокуроры не передали доказательства защиты, как это предусмотрено законом. Поэтому адвокаты Алека подали ходатайство о прекращении дела. Они утверждали, что полиция и прокуратура скрыли доказательства, а именно партию дополнительных пуль, которые могли быть связаны с несчастным случаем на съемочной площадке. Поэтому защита актера поставила под сомнение ход расследования.

Тогда судья отправила присяжных из зала заседания и сама выслушала показания свидетелей. После услышанной информации она сняла обвинение с Болдуина и это дело теперь закрыто.

«Нарушение государством процедуры раскрытия информации привело к ненужной, неисправимой задержке в рассмотрении дела судом присяжных. Закрытие дела с предубеждениями является оправданным для обеспечения целостности судебной системы».

В зале присутствовал и сам Алек. Услышав окончательное решение суда, он расплакался. Этот эмоциональный момент попал в сеть.