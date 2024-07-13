Поклонники Кейт Миддлтон - принцессы Уэльской - сочли тревожным заявление Кенсингтонского дворца. В нем говорилось, что принцесса не сможет посетить соревнования по поло Out-Sourching Inc из-за того, что проходит курс химиотерапии.
Кенсингтонский дворец сделал тревожное заявление о больной раком Кейт Миддлтон
«Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч», - сказали представители королевской семьи. Их цитирует Independent. Фанаты сочли это заявление предвестником скорой смерти принцессы.
Ее муж - Уильям Уэльский - каждый год принимает участие в Out-Sourching Inc. Кейт же всегда сидит на трибунах и поддерживает его. В этом году говорили, что несмотря на болезнь, Кейт приедет на соревнования и в этом году, но в последний момент планы переигрались.