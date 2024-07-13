Кенсингтонский дворец сделал тревожное заявление о больной раком Кейт Миддлтон

Ее муж - Уильям Уэльский - каждый год принимает участие в Out-Sourching Inc. Кейт же всегда сидит на трибунах и поддерживает его. В этом году говорили, что несмотря на болезнь, Кейт приедет на соревнования и в этом году, но в последний момент планы переигрались.