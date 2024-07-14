ГОРОСКОП НА 14 ИЮЛЯ Новые знакомства, неожиданные новости: кому из знаков Зодиака повезет в это воскресенье

Овен

Отличный день. У вас многое получается отлично. Порой вы только задумываете что-то, и вот уже оказываетесь в шаге от своей цели. Часто вам везет там, где другие потерпели неудачу. Будет шанс решить сложные вопросы, долгое время ставившие всех в тупик. Не исключено, что придется неожиданно отправиться в поездку или встретиться с человеком, который недавно прибыл издалека. В обоих случаях вас ждут яркие впечатления и хорошие новости. Вечером появятся новые идеи, касающиеся работы или бизнеса. Полезно будет обсудить их с близкими.

Телец

Не горячитесь. Чтобы сегодня добиться успеха, нужно смотреть на вещи философски, стараться с юмором относиться к неудачным совпадениям, недоразумениям. Возможны небольшие разногласия и на работе, и дома. Вы постараетесь сгладить острые углы. Благодаря вам помирятся те, кто долго был в ссоре. Вторая половина дня будет очень интересной и плодотворной. Вы во многом добиваетесь успеха, потому что правильно расставляете приоритеты и не тратите время на пустяки. Хотя дел будет много, останется время и для дружеской встречи, и для романтического свидания.

Близнецы