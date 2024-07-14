Насыщенный, вдохновляющий день. Многие с энтузиазмом берутся за новые дела, даже понимая, что добиться успеха будет трудно. Завидную настойчивость сегодня проявляют те, кому она прежде не была свойственна.
ГОРОСКОП НА 14 ИЮЛЯ ⟩ Новые знакомства, неожиданные новости: кому из знаков Зодиака повезет в это воскресенье
Овен
Отличный день. У вас многое получается отлично. Порой вы только задумываете что-то, и вот уже оказываетесь в шаге от своей цели. Часто вам везет там, где другие потерпели неудачу. Будет шанс решить сложные вопросы, долгое время ставившие всех в тупик. Не исключено, что придется неожиданно отправиться в поездку или встретиться с человеком, который недавно прибыл издалека. В обоих случаях вас ждут яркие впечатления и хорошие новости. Вечером появятся новые идеи, касающиеся работы или бизнеса. Полезно будет обсудить их с близкими.
Телец
Не горячитесь. Чтобы сегодня добиться успеха, нужно смотреть на вещи философски, стараться с юмором относиться к неудачным совпадениям, недоразумениям. Возможны небольшие разногласия и на работе, и дома. Вы постараетесь сгладить острые углы. Благодаря вам помирятся те, кто долго был в ссоре. Вторая половина дня будет очень интересной и плодотворной. Вы во многом добиваетесь успеха, потому что правильно расставляете приоритеты и не тратите время на пустяки. Хотя дел будет много, останется время и для дружеской встречи, и для романтического свидания.
Близнецы
Отличный день для того, чтобы проявлять инициативу. Вы со многими делитесь своими идеями, часто окружающие поддерживают самые смелые ваши планы. Вероятны необычные предложения, которым вы будете очень рады. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, позже могут принять романтический или дружеский характер. Вы хорошо понимаете окружающих. Часто интуиция подсказывает, что на душе у людей, о которых вы почти ничего не знаете. Многим нравится ваше отношение к жизни. Часто окружающие видят в вас пример для подражания.
Рак
Яркий, насыщенный день. Появляется много новых идей, а также дел, требующих внимания. Приходится решать несколько вопросов сразу, и вам удается не допустить ошибок, ничего не забыть и не перепутать. Многие Раки получат вдохновляющие известия или предложения, от которых не захотят отказываться. Не всегда легко ладить с окружающими. Порой приходится долго объяснять, почему вы решили действовать так, а не иначе. Это раздражает, но вы стараетесь совладать с негативными эмоциями. Миролюбие и доброжелательность помогают сгладить острые углы.
Лев
Подходящий день для того, чтобы экспериментировать и пробовать новое. Иногда ваши идеи кажутся окружающим странными. Не обязательно переубеждать скептиков. Они сами все поймут, когда вы добьетесь первых успехов, а случится это уже очень скоро. Вероятны необычные встречи. Например, вы можете столкнуться с тем, о ком слышали много интересного, за чьей жизнью следили издалека. Не исключено, что со случайного знакомства начнется дружба или романтическая история, которая сыграет важную роль в вашей жизни.
Дева
Утро может принести мелкие неприятности. Незначительное происшествие, досадное недоразумение спутает ваши планы. Не спешите расстраиваться! Ситуация вскоре изменится к лучшему. Уже к полудню станет совершенно ясно, что жизнь налаживается и большие победы не за горами. Любые важные вопросы стоит обсуждать во второй половине дня. Ваши слова звучат особенно убедительно, спорить не хочется никому, зато многие готовы сразу согласиться с любым вашим предложением. Это касается не только деловой сферы, но и романтических отношений.
Весы
Начало дня будет интересным. Вы с энтузиазмом беретесь за решение новых задач, радуетесь любой возможности показать, на что вы способны. Это очень благоприятное время с точки зрения работы. Не исключен стремительный карьерный рост, да и в целом ваши профессиональные позиции станут куда прочней. Вторая половина дня проходит ничуть не хуже, но гораздо спокойнее. Она отлично подходит для того, чтобы вернуться к старым делам, какими-то нерешенным вопросам. Радует общение с близкими, вы легко находите общий язык.
Скорпион
Вы так настойчивы, что способы добиться невозможного. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы добиться какой-то важной цели, сделать то, что было задумано давным-давно. Едва ли вам потребуется помощь. Но если кто-то все же предложит ее, не отказывайтесь: с общего дела может начаться долгая дружба. Вероятны перемены в личных отношениях. Сейчас вы хорошо понимаете близких, легко догадываетесь, что у них на душе. Можно делиться своими чувствами и переживаниями, не опасаясь недопонимания. Некоторые Скорпионы услышат любовные признания.
Стрелец
Стоит поторопиться. Дела лучше не откладывать: уж очень хороша первая половина дня, и стоит провести ее максимально плодотворно. Это время одинаково подходит и для решения привычных задач, и для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Работа спорится, непреодолимых преград на пути не возникает, старые и новые знакомые с удовольствием помогают. Во второй половине дня захочется отдохнуть, расслабиться. Вы можете позволить себе небольшую паузу. Стоит провести время с людьми, которые вам особенно дороги. Общение будет очень приятным.
Козерог
Трудно сохранять самообладание. Эмоциональный фон сегодня будет более напряженным, чем обычно; любой пустяк может повлиять на ваше настроение. Не торопитесь с решениями, особенно важными. Лучше принимать их во второй половине дня: в это время вам проще будет учесть все факты и детали. Вы часто спорите с окружающими, но стараетесь не переходить на личности, никого не обижать. Самые впечатлительные все же найдут повод предъявить вам претензии, но и тут удастся сгладить острые углы. Полезно будет поговорить с друзьями. Они могут дать отличные советы.
Водолей
Начало дня благоприятно. Вы энергичны и решительны, готовы потрудиться, чтобы достичь поставленной цели, не боитесь трудностей. Многим Водолеям везет там, где дело касается денег и имущества. Возможны удачные сделки, выгодные покупки. Позже на первый план выйдут семейные дела, им нужно будет посвятить немало времени. Вряд ли вы станете жаловаться: приятно позаботиться о близких, помочь им в чем-то. Вечером хорошо принимать гостей. Все отлично проведут время, а вы будете рады возможности поговорить о том, что вас интересует.
Рыбы
Вряд ли удастся избежать разногласий и споров в начале дня. Вы стараетесь сгладить острые углы, со всеми сохранить хорошие отношения. Но получается это не всегда. Не расстраивайтесь: гармония восстановится, просто для этого нужно некоторое время. Лучше не ждите помощи там, где можете справиться сами. Так вы успеете сделать гораздо больше. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для работы и учебы, завершения старых дел и начала новых. Звезды поддерживают тех, кто не боится двигаться вперед, а вы сегодня проявляете завидную храбрость.