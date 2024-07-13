66-летняя американская актриса и продюсер - Шерон Стоун - поделилась в своем Instagram смелым снимком, на котором она позирует в нижнем белье.
ФОТО ⟩ 66-летняя Шерон Стоун в кружевном белье повторила культовую сцену из «Основного инстинкта»
Звезда запечатлена в кресле с меховой обивкой и на золотых ножках. На ней комплект из розового кружева, бусы с крупными жемчужными бусинами и синие босоножки на высоких каблуках.
Поза Шерон повторяет культовую сцену из фильма «Основной инстинкт», сделавшего из актрисы суперзвезду.
Напомним, ранее Шерон Стоун делилась смелым снимком, сделанным в ее мастерской, где она занимается живописью. Позировала актриса топлес.