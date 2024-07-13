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ФОТО 66-летняя Шерон Стоун в кружевном белье повторила культовую сцену из «Основного инстинкта»

Limon.ee
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Шерон Стоун в 1992 году в фильме "Основной инстинкт"
Шерон Стоун в 1992 году в фильме "Основной инстинкт" Фото: Ralph Nelson/Scanpix

66-летняя американская актриса и продюсер - Шерон Стоун - поделилась в своем Instagram смелым снимком, на котором она позирует в нижнем белье.

Звезда запечатлена в кресле с меховой обивкой и на золотых ножках. На ней комплект из розового кружева, бусы с крупными жемчужными бусинами и синие босоножки на высоких каблуках.

Поза Шерон повторяет культовую сцену из фильма «Основной инстинкт», сделавшего из актрисы суперзвезду.

Напомним, ранее Шерон Стоун делилась смелым снимком, сделанным в ее мастерской, где она занимается живописью. Позировала актриса топлес.

Шерон Стоун в 1992 году в фильме "Основной инстинкт"
Шерон Стоун в 1992 году в фильме "Основной инстинкт" Фото: CAP/SFS
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