ФОТО Беременная Марго Робби впервые вышла в свет

Однако 12 июля актриса уже официально вышла в свет - она вместе со своим мужем Томом Акерли посетила Уимблдонский теннисный чемпионат в Великобритании. Пару заметили в ложе, они обнимались, болтали и держались за руки.

Марго Робби со своим мужем Томом Акерли. Фото: Stephen Lock

На ней было белое платье, декорированное заклепками, от бренда Alaia. Наряд имел накидку и асимметричный подол.

Марго Робби на Уимблдонском теннисном чемпионате в Великобритании. Фото: Stephen Lock

Образ Марго дополнила черно-белой продолговатой сумкой, солнцезащитными очками и серьгами. Все аксессуары на ней также были от Alaia.