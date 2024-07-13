Голливудская звезда - актриса Марго Робби, - известная многим по фильму Барби, совсем недавно случайно объявила о своей беременности - ее подловили папарацци на отдыхе в Италии.
ФОТО ⟩ Беременная Марго Робби впервые вышла в свет
Однако 12 июля актриса уже официально вышла в свет - она вместе со своим мужем Томом Акерли посетила Уимблдонский теннисный чемпионат в Великобритании. Пару заметили в ложе, они обнимались, болтали и держались за руки.
На ней было белое платье, декорированное заклепками, от бренда Alaia. Наряд имел накидку и асимметричный подол.
Образ Марго дополнила черно-белой продолговатой сумкой, солнцезащитными очками и серьгами. Все аксессуары на ней также были от Alaia.