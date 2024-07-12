Концерт известного американского певца был отменен из-за российских спонсоров

Стало известно, что Оливер намеревался петь в сентябре на фестивале, в который вложили средства россияне. После проверки этой информации организаторы концерта в Вильнюсе сразу отреагировали и отменили его появление на сцене.

«У нас не было этой информации, когда мы анонсировали выступление в Вильнюсе. Поэтому сейчас приняли решение об отмене в связи с предстоящим выступлением Оливера Три на фестивале в Казахстане, который непосредственно финансируется "Яндексом"», - сообщили организаторы в социальных сетях.

Они также добавили, что зрители, которые приобрели билеты, получат возмещение. А сами организаторы собственные финансовые потери будут рассматривать как пожертвование для Украины.

«После долгих переговоров и попыток объяснить команде артиста об ответственности "Яндекса" и финансировании войны России в Украине, команда Оливера Три решила не отменять выступление в Казахстане. Это решение сильно расходится с нашими ценностями и позицией Литвы», - отметили организаторы концерта в Вильнюсе.