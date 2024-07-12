Американский певец Оливер Три, который стал популярным в сети благодаря своему комическому имиджу, не будет выступать в Вильнюсе в это воскресенье. Его концерт отменили из-за участия в фестивале, спонсором которого является российская компания «Яндекс». Об этом сообщает издание LRT.
Концерт известного американского певца был отменен из-за российских спонсоров
Стало известно, что Оливер намеревался петь в сентябре на фестивале, в который вложили средства россияне. После проверки этой информации организаторы концерта в Вильнюсе сразу отреагировали и отменили его появление на сцене.
«У нас не было этой информации, когда мы анонсировали выступление в Вильнюсе. Поэтому сейчас приняли решение об отмене в связи с предстоящим выступлением Оливера Три на фестивале в Казахстане, который непосредственно финансируется "Яндексом"», - сообщили организаторы в социальных сетях.
Они также добавили, что зрители, которые приобрели билеты, получат возмещение. А сами организаторы собственные финансовые потери будут рассматривать как пожертвование для Украины.
«После долгих переговоров и попыток объяснить команде артиста об ответственности "Яндекса" и финансировании войны России в Украине, команда Оливера Три решила не отменять выступление в Казахстане. Это решение сильно расходится с нашими ценностями и позицией Литвы», - отметили организаторы концерта в Вильнюсе.