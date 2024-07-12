Ким Кардашьян рассказала, что делала инъекции со спермой лосося

При процедуре, конечно, применяется не сама сперма лосося, а получаемая из неё ДНК, которая называется полидезоксирибонуклеотид, или PDRN.

«Мне сделали процедуру по уходу за лицом с помощью инъекции спермы лосося», - рассказала Ким, отметив, что результата она пока не увидела. Ее близких, особенно маму Крис Дженнер, это откровение очень удивило.

43-летняя Ким - не первая звезда, которая делала эту процедуру: в прошлом году об этом рассказывала Дженнифер Энистон. По словам 55-летней звезды сериала «Друзья», больше всего ее интересовал вопрос, как именно производители получают сперму лосося. Интересно, что Энистон тоже не заметила особенного эффекта от этой процедуры.

Ким Кардашьян и ранее использовала спорные способы стать красивее. Например, в 2013 году она сделала «маску вампира»: для этого у нее взяли плазму, обогатили тромбоцитами, сделали микродермабразию и нанесли «кровавую» маску на лицо. Эта процедура стала заменой плазмолифтинга, который Ким на тот момент не могла делать, поскольку была беременна. Два года назад Ким похудела на семь килограммов за три недели с помощью изнурительных тренировок и препарата «Оземпик» ради того, чтобы надеть платье Мэрилин Монро на Met Gala.

Ранее звезда реалити-шоу признавалась, что ради того, чтобы выглядеть лучше, она готова на все. «Если бы мне сказали, что нужно есть дерьмо каждый день, чтобы выглядеть моложе, я делала бы это», - говорила Ким.