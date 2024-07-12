ЧТО ПРОИЗОШЛО? Французская певица и модель может попасть в тюрьму

Сообщается, что знаменитость итальянского происхождения участвовала в преступном сговоре с целью обелить своего мужа, бывшего президента Франции Николя Саркози, 69 лет, которого обвиняют в том, что он брал деньги от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Николя Саркози. Фото: /IPA/SIPA

Бывшую первую леди уже допросили следователи. В частности, Карлу обвиняют в «подтасовке свидетелей и мошенничестве в организованной банде».

За эти преступления предусмотрено наказание до десяти лет заключения. Впрочем, отягчающие обстоятельства могут увеличить срок до 20 лет.

Жену Николя Саркози обвиняют в участии в кампании стоимостью четыре миллиона фунтов стерлингов под названием «Операция Спаси Сарко». Участники операции пытались помочь Саркози перед его обвинениями в незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году. Экс-президенту присудили полгода тюремного заключения и еще полгода домашнего ареста.

Сейчас Карле запретили контактировать со всеми фигурантами дела.

Саркози и Бруни поженились в 2008 году после развода экс-президента с Сесилией Сиганер-Альбенис.