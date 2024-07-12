Дженнифер Гарнер втайне радуется разводу Бена Аффлека и Дженнифер Лопес – и вот почему

Однако новая информация от инсайдеров абсолютно противоположна прежней и, если честно, куда больше похожа на правду.

Портал Life & Style выяснил, что Гарнер втайне радуется разводу бывшего мужа с его новой (ну или уже старой) женой. По словам анонимного собеседника издания, сейчас Дженнифер вовсю помогает Бену планировать жизнь после расставания с поп-дивой и с облегчением выдыхает по поводу того, что теперь ей не нужно держать лицо и натягивать улыбку в присутствии Лопес.

«Джен была чрезвычайно терпимой. Она всегда находила способ прикусить язык и быть любезной с Джей Ло, когда находилась с ней в одной комнате. Но, по правде говоря, они как масло и вода: вы не могли бы найти двух более разных людей», - разоткровенничался инсайдер.

Более того, источник проболтался, что Гарнер только ради Аффлека поддерживала общение с Джей Ло, хотя изначально была уверена, что они абсолютно не подходят друг другу, и предвидела скорый крах их брака. Единственная загвоздка - общие дети Дженнифер и Бена успели подружиться с наследниками певицы и наверняка будут остро переживать развод знаменитостей. Впрочем, Гарнер это волнует несколько меньше - она просто счастлива, что теперь ей не придется притворяться.