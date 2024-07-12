Трудно поверить, что Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер подружились на фоне проблем певицы в отношениях с Беном Аффлеком. Но источники утверждали: звезда фильма «Из 13 в 30» была рада видеть рядом с Джей Ло трезвого экс-супруга, который под влиянием возлюбленной поставил окончательную точку в истории с зависимостью и сконцентрировался на работе, семье и детях от первого брака. Именно поэтому Гарнер якобы и пыталась помирить Бена и Дженнифер.
Дженнифер Гарнер втайне радуется разводу Бена Аффлека и Дженнифер Лопес – и вот почему
Однако новая информация от инсайдеров абсолютно противоположна прежней и, если честно, куда больше похожа на правду.
Портал Life & Style выяснил, что Гарнер втайне радуется разводу бывшего мужа с его новой (ну или уже старой) женой. По словам анонимного собеседника издания, сейчас Дженнифер вовсю помогает Бену планировать жизнь после расставания с поп-дивой и с облегчением выдыхает по поводу того, что теперь ей не нужно держать лицо и натягивать улыбку в присутствии Лопес.
«Джен была чрезвычайно терпимой. Она всегда находила способ прикусить язык и быть любезной с Джей Ло, когда находилась с ней в одной комнате. Но, по правде говоря, они как масло и вода: вы не могли бы найти двух более разных людей», - разоткровенничался инсайдер.
Более того, источник проболтался, что Гарнер только ради Аффлека поддерживала общение с Джей Ло, хотя изначально была уверена, что они абсолютно не подходят друг другу, и предвидела скорый крах их брака. Единственная загвоздка - общие дети Дженнифер и Бена успели подружиться с наследниками певицы и наверняка будут остро переживать развод знаменитостей. Впрочем, Гарнер это волнует несколько меньше - она просто счастлива, что теперь ей не придется притворяться.