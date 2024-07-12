ВИДЕО Максим Галкин с MONATIK выступили на роскошной свадьбе в Италии

Праздник состоялся у озера Комо в Италии. Максим Галкин был ведущим и развлекал гостей. Что интересно, мероприятие юморист пытался вести на украинском. Также Максим Галкин порадовал гостей украинскими песнями. В частности, он спел такие треки, как «Ой, смерека», «Одна калина», «Золото Карпат» и другие. Видео с празднования опубликовала невеста Ангелина Терская.

Засветился на свадьбе украинцев в Италии и MONATIK, который сейчас находится в благотворительном туре. Конечно, спел он только украинские треки. В команде певца объяснили, что он согласился выступить на свадьбе, чтобы собрать больше средств на нужды ВСУ. У певца был выходной между благотворительными концертами и именно в этот день у молодоженов был праздник.

«В этом месяце у нас был благотворительный тур по США и Канаде. Во время него украинская пара пригласила нас выступить на свадьбе в Италии. Это был единственный выходной перед следующим благотворительным концертом в Лимасоле и возможность приумножить сбор. Молодожены из Украины, организаторы из Украины. Дима согласился сделать это выступление в свой выходной. Отчетность о донатах, конечно, будет после нашего возвращения 15 июля в Киев», - прокомментировали в команде артиста.

Также менеджмент MONATIK заверил, что организаторы из Украины, и на свадьбе были только украинцы. Что касается Максима Глакина - то у него израильский паспорт.

«Никакого россиянина среди гостей на свадьбе не было. Все гости - украинцы. По поводу ведущего вечера - насколько нам известно, Максим - не россиянин, а получил гражданство Израиля. Мероприятие проводил на украинском и пел украинские песни», - заверили в команде артиста.

Напомним, Максим Галкин с первых дней полномасштабной войны осудил действия России, которая развяла в Украине войну.