На фронте погиб заслуженный артист Украины и оперный певец

Официально актера считают без вести пропавшим. Однако по словам Марины, мужчина погиб на поле боя вечером, 6 июля. Только 3 июля актеру и музыканту исполнилось 49 лет.

По словам жены, тело Игоря осталось на поле боя. Семье не могут отдать ни тело, ни официальные документы о его смерти, поскольку территория на которой он находился сейчас захвачена.

«Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли замечательного мужа, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах», - написала Марина.

Известно, что Игорь ушел на фронт в начале полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Во время службы получил ранение, затем прошел реабилитацию и снова вернулся на фронт. Воронка был ведущим артистом Национальной академической капеллы «Думка».