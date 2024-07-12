На фронте погиб оперный певец, актер, заслуженный артист Украины и ведущий артист Национальной капеллы Украины «ДУМКА» Игорь Воронка. Об этом у себя на странице в Facebook сообщила его жена Марина, пишет Фокус.
На фронте погиб заслуженный артист Украины и оперный певец
Официально актера считают без вести пропавшим. Однако по словам Марины, мужчина погиб на поле боя вечером, 6 июля. Только 3 июля актеру и музыканту исполнилось 49 лет.
По словам жены, тело Игоря осталось на поле боя. Семье не могут отдать ни тело, ни официальные документы о его смерти, поскольку территория на которой он находился сейчас захвачена.
«Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли замечательного мужа, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах», - написала Марина.
Известно, что Игорь ушел на фронт в начале полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Во время службы получил ранение, затем прошел реабилитацию и снова вернулся на фронт. Воронка был ведущим артистом Национальной академической капеллы «Думка».