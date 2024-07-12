Кейт Миддлтон отказала королю Карлу III в одной необычной просьбе

Хотя большинство людей могут ассоциировать ее с более привычным именем Кейт, все же ее официальное имя - Кэтрин (Catherine). Это вызвало небольшой переполох среди ее тестя Карла и королевы Камиллы.

В своих мемуарах 2023 года «Запасной» принц Гарри рассказал, что король и королева предложили Кейт изменить написание своего имени, чтобы избежать путаницы.

Эта необычная просьба была сделана потому, что уже было два королевских шифра с буквой «C», символизирующих Чарльза (Charles) и Камиллу (Camilla). Они были обеспокоены тем, что добавление еще одной «C» для Кэтрин может привести к путанице.

Герцог Сассекский рассказал, что тогда принцессе Уэльской предложили писать «К».

«Я обернулся к Вилли, посмотрел на него: "Ты это слышишь?" Его лицо было пустым», - вспомнил принц Гарри.

Впрочем, жена принца Уильяма отказалась. Несмотря на то, что предложение не было реализовано, Кейт продолжает поддерживать теплые отношения с Карлом III и Камиллой. Сейчас Миддлтон и король лечатся от онкологии.