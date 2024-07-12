Вся в бриллиантах: Меган Маркл вышла на красную дорожку с принцем Гарри

На церемонии вручения наград ESPN 2024 ESPY герцог Сассекский был удостоен премии Пэта Тиллмана за заслуги, а его жена была рядом, чтобы поддержать возлюбленного.

Бывшая американская актриса была одета в белое платье без рукавов, когда пара посетила событие в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Меган сочетала платье в пол с черными босоножками на ремешках, бриллиантовыми серьгами, серебряным браслетом и двумя кольцами с бриллиантами. Мама двоих детей собрала волосы в гладкий низкий пучок и сделала вечерний макияж.

Фото: Mark J. Terrill

Тем временем принц Гарри был в классическом черном костюме с черным галстуком в тон и белой рубашкой.

На красной дорожке пара позировала со знаменитой теннисисткой Сереной Уильямс, которая была ведущей мероприятия.

В этом году герцог Сассекский был отмечен наградой Пэтта Тиллмана за организацию Игр Непокоренных, мультиспортивного события для раненых военнослужащих и ветеранов.

Фото: Mark J. Terrill

Интересно, что награда названа в честь солдата, погибшего в Афганистане в 2004 году, и некоторые, включая мать Тиллмана Мэри, сомневались в признании принца Гарри.

«Я шокирована тем, почему они выбрали такую скандальную и противоречивую личность, чтобы получить награду», - считает она.