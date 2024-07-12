Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально выставили свое поместье на продажу

Семейное жилье пара приобрела через год после свадьбы, в 2023. Впрочем, на фоне слухов о разводе они продают элитную недвижимость.

Дом был выставлен на продажу через месяц после того, как было сообщено, что пара пытается продать его вне рынка.

Супруги просят 68 миллионов долларов за особняк с 12 спальнями и 24 ванными комнатами - на 8 миллионов долларов больше, чем они заплатили, когда приобрели недвижимость в 2023 году.

Как сообщается, особняк был качественно отремонтирован «за последние четыре месяца».

На территории также есть отдельный гостевой пентхаус, домик сторожа, охранное здание с двумя спальнями, просторный гараж на 12 машин и паркинг на 80 автомобилей. В особняке также есть полностью оборудованный тренажерный зал, боксерский ринг, спортивный зал, бар, а также площадки для баскетбола и пиклбола.

Лопес и Аффлек потратили почти два года на поиски своего идеального семейного дома, прежде чем в мае 2023 года приобрести его. Тогда знаменитости заплатили за недвижимость чуть более 60 млн долларов.

В 2018 году имение хотели продать за 135 млн долларов, однако через несколько лет снизили цену до 75 млн долларов. А Джей Ло дом достался еще дешевле, однако ремонт и налоги «забрали свое».