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В семье Джона Бон Джови произошло горе

Limon.ee
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Джон Бон Джови.
Джон Бон Джови. Фото: Robyn Beck

Известный американский рокер Джон Бон Джови сообщил о трагической новости. Артист потерял мать, сообщает НовиниLive.

Кэрол Бон Джови не дожила всего три дня до своего 84 дня рождения. Она ушла из жизни во вторник, 9 июля, в медицинском центре Монмут в Лонг-Бранче, штат Нью-Джерси.

«Наша мать была силой, ее дух и целеустремленность сформировали эту семью. Ее будет очень не хватать», - почтил память родного человека певец.

Женщина была основательницей фан-клуба группы своего сына. У Кэрол остался муж, которому было 63 года, и трое детей - Джон, Энтони и Мэтью.

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