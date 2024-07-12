В семье Джона Бон Джови произошло горе

Кэрол Бон Джови не дожила всего три дня до своего 84 дня рождения. Она ушла из жизни во вторник, 9 июля, в медицинском центре Монмут в Лонг-Бранче, штат Нью-Джерси.

«Наша мать была силой, ее дух и целеустремленность сформировали эту семью. Ее будет очень не хватать», - почтил память родного человека певец.

Женщина была основательницей фан-клуба группы своего сына. У Кэрол остался муж, которому было 63 года, и трое детей - Джон, Энтони и Мэтью.