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СМОТРИТЕ Байден во время саммита НАТО назвал Зеленского Путиным

Limon.ee
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Джо Байден.
Джо Байден. Фото: Nathan Howard

Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вашингтоне представил президента Украины Владимира Зеленского как Владимира Путина, а спустя несколько часов на пресс-конференции назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом, пишет Meduza.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», - сказал 81-летний Байден на саммите НАТО, представляя Зеленского.

Судя по видео выступления, почти сразу президент США понял, что допустил ошибку. «Президент Путин? Он победит президента Путина, президент Зеленский. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина», - попытался исправить свою ошибку Байден.

Зеленский, выходя к микрофону, сказал: «Я лучше». В ответ Байден заявил: «Ты намного лучше».

Через несколько часов, выступая на пресс-конференции, Байден, отвечая на первый вопрос, перепутал вице-президента Камалу Харрис с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа в вице-президенты - разве я думал, что она не квалифицирована, чтобы быть президентом?» - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста.

Как отмечает Reuters, в начале пресс-конференции Байден часто кашлял и иногда путался в своих ответах, а ближе к концу стал давать обрывистые ответы.

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