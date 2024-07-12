СМОТРИТЕ Байден во время саммита НАТО назвал Зеленского Путиным

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», - сказал 81-летний Байден на саммите НАТО, представляя Зеленского.

Судя по видео выступления, почти сразу президент США понял, что допустил ошибку. «Президент Путин? Он победит президента Путина, президент Зеленский. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина», - попытался исправить свою ошибку Байден.

Зеленский, выходя к микрофону, сказал: «Я лучше». В ответ Байден заявил: «Ты намного лучше».

President Biden introduced President Volodymyr Zelensky of Ukraine as President Putin before correcting himself on Thursday after a NATO meeting. The gaffe came as he tries to reassure Democrats that he should stay in the race. https://t.co/EZXWfEZvMD pic.twitter.com/1PJIrj08vn — The New York Times (@nytimes) July 11, 2024

Через несколько часов, выступая на пресс-конференции, Байден, отвечая на первый вопрос, перепутал вице-президента Камалу Харрис с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа в вице-президенты - разве я думал, что она не квалифицирована, чтобы быть президентом?» - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста.

Joe Biden mistakenly calls Kamala Harris “Vice President Trump.”



pic.twitter.com/VVSuMfCQRH — Pop Base (@PopBase) July 11, 2024

Как отмечает Reuters, в начале пресс-конференции Байден часто кашлял и иногда путался в своих ответах, а ближе к концу стал давать обрывистые ответы.