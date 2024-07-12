ШОК-ИДЕЯ! Жительница Эстонии создала приложение, которое покоряет мир: «Вот, чего не хватало!»

«Когда я была одинока, я постоянно просила у мужчин в Tinder прислать фотографии рук. Мне стало интересно, зачем я это делаю. Я начала проводить исследования тела и создала методику», - рассказала в передаче Õhtu! бывшая ведущая, а ныне бизнес-тренер Трийн Рандлоо о созданном ею приложении SizeHim.