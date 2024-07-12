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ШОК-ИДЕЯ! Жительница Эстонии создала приложение, которое покоряет мир: «Вот, чего не хватало!»

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis Õhtu! saatest / Kanal 2 / Erakogu

«Одна любознательная женщина, которую очень привлекают мужские руки, создала новый инструмент, способный определить величину пениса мужчины по размеру его ладони», - пишет американский таблоид New York Post.

«Когда я была одинока, я постоянно просила у мужчин в Tinder прислать фотографии рук. Мне стало интересно, зачем я это делаю. Я начала проводить исследования тела и создала методику», - рассказала в передаче Õhtu! бывшая ведущая, а ныне бизнес-тренер Трийн Рандлоо о созданном ею приложении SizeHim.

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