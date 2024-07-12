ВИДЕО И ФОТО Под дождем, но не в обиде: жители Таллинна делятся впечатлениями о морском фестивале

Несмотря на моросящий дождь, народ заполнил набережные и пирсы, фотографируя невероятные суда и учебные парусники.

Валентина призналась, что она на таком мероприятии впервые. Гостья фестиваля выразила свой восторг на камеру: «Этот морской бриз, этот воздух! Это все дает желание жить. Мечты сбываются!» - восклицает Валентина.

Развлечения нашлись и для самых маленьких. Юным жительницам Эстонии Юлии и Маргарите больше всего по душе пришлись детская площадка и угощения. Девочки попробовали сухофрукты и очень вкусное мороженое.

Егор только приехал на мероприятие. «Пока что ничего не попробовали, но планируем что-то купить, выпить и поесть», - рассказал о своих планах молодой человек. Он сказал, что цены приемлемые, но вот только в Iglupark - уж слишком «дорогой домик».

Алине больше всего запомнился один из самых старых парусников. «Он очень впечатлил своим возрастом и внешним видом», - рассказала она. Девушка отметила разнообразный выбор угощений и напитков на фестивале. «Очень вкусно, очень здорово!» - говорит Алина.