ГОРОСКОП НА 12 ИЮЛЯ Для Стрельцов день будет утомительным, а Тельцам не стоит откладывать дела на потом

Вероятны перемены в отношениях с близкими. Не исключены споры и даже ссоры, за которыми последуют бурные примирения, которые обрадуют всех. Старайтесь не горячиться, когда речь идет о важных вещах. Терпение и самообладание помогут избежать напряженных моментов.

Овен

День может начаться с важного разговора, которые повлияет на ваши планы. Не исключено и получение информации, к которой вы не останетесь равнодушны. То, что на что другие не обращают внимания, вы считаете важным. И не ошибаетесь! С полудня начинается период, благоприятный для общения, поиска новых союзников. Некоторые Овны подружатся с теми, с кем прежде поддерживали лишь формальные отношения. Не исключено начало романтических историй. Тут лучше не торопить события. Если вы запасетесь терпением, отношения будут складываться гораздо гармоничнее.

Телец

Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня будет благоприятной и плодотворной. В это время вы сможете справиться со сложными делами, успешно завершить то, чему прежде отдали немало сил. Возможны интересные предложения. Часто их делают старые знакомые, тогда можно соглашаться без долгих раздумий. Вторая половина дня проходит спокойно. Это благоприятное время для отдыха. Никуда не торопитесь, занимайтесь тем, к чему лежит душа. Общайтесь с теми, кто вам нравится. Такие люди найдут способ поднять вам настроение.

Близнецы