Необдуманные поступки сегодня могут совершать даже те, кто обычно гордится своей осторожностью и предусмотрительностью. Многие склонны к легкомыслию, полагаются на везение там, где стоило бы рассчитывать на собственные силы. К счастью, все это не будет иметь серьезных последствий. Если проблемы все же возникают, их быстро удается решить.
ГОРОСКОП НА 12 ИЮЛЯ ⟩ Для Стрельцов день будет утомительным, а Тельцам не стоит откладывать дела на потом
Вероятны перемены в отношениях с близкими. Не исключены споры и даже ссоры, за которыми последуют бурные примирения, которые обрадуют всех. Старайтесь не горячиться, когда речь идет о важных вещах. Терпение и самообладание помогут избежать напряженных моментов.
Овен
День может начаться с важного разговора, которые повлияет на ваши планы. Не исключено и получение информации, к которой вы не останетесь равнодушны. То, что на что другие не обращают внимания, вы считаете важным. И не ошибаетесь! С полудня начинается период, благоприятный для общения, поиска новых союзников. Некоторые Овны подружатся с теми, с кем прежде поддерживали лишь формальные отношения. Не исключено начало романтических историй. Тут лучше не торопить события. Если вы запасетесь терпением, отношения будут складываться гораздо гармоничнее.
Телец
Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня будет благоприятной и плодотворной. В это время вы сможете справиться со сложными делами, успешно завершить то, чему прежде отдали немало сил. Возможны интересные предложения. Часто их делают старые знакомые, тогда можно соглашаться без долгих раздумий. Вторая половина дня проходит спокойно. Это благоприятное время для отдыха. Никуда не торопитесь, занимайтесь тем, к чему лежит душа. Общайтесь с теми, кто вам нравится. Такие люди найдут способ поднять вам настроение.
Близнецы
В начале дня может показаться, что для вас нет ничего невозможного. Это не так уж далеко от истины, но многое зависит от того, как вы расставите приоритеты. Начинать лучше с самых важных дел. Когда вы справитесь с ними, откроются возможности, которые не захочется упустить. Вторая половина дня – время новых идей. Вам они очень нравятся, а вот у окружающих вызывают вопросы. Сейчас лучше не тратить время на обсуждение, а обдумать все самостоятельно. Когда у вас будет четкий план действий, желающие помочь наверняка найдутся.
Рак
Начало дня отлично подходит для того, чтобы говорить о делах, обсуждать любые вопросы, касающиеся сотрудничества, решения рабочих вопросов. Вы серьезны, но доброжелательны. Иметь с вами дело приятно даже тем, кто обычно неохотно шел на контакт. Некоторые Раки смогут подружиться с недавними соперниками и недоброжелателями. Позже наступит время, подходящее для самостоятельной работы и учебы. Вам нравится собирать информацию, сопоставлять факты, делать выводы, которые всегда оказываются верными. Вероятны денежные поступления и подарки.
Лев
Начинается день отлично! Решительно беритесь за все самое сложное: есть шанс добиться успеха там, где ситуация прежде казалось безнадежной. Многим Львам так везет, что они достигают своих целей, почти не прикладывая для этого усилий. Позже ситуация изменится. Нужно будет заняться исправлением старых ошибок, причем не только своих. Это отнимает время и силы, а некоторым представителям знака к тому же портит настроение. Старайтесь не срывать раздражение на близких. Старые друзья порадуют приятными известиями и интересными предложениями.
Дева
Сосредоточиться труднее, чем обычно, из-за этого вы склонны многие дела откладывать на потом. Но стоит все же сделать над собой усилие, ведь день может пройти очень плодотворно. Есть шанс добиться успеха там, где вы прежде не раз терпели неудачу. Многим Девам помогает опыт, полученный раньше. Старайтесь избегать споров, сглаживать острые углы и в деловом, и в личном общении. Проявите снисходительность к слабостям окружающих, и они ответят вам тем же. Вечер обещает приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.
Весы
Первая половина дня проходит очень спокойно. Можно завершить дела, начатые раньше, обдумать какие-то события недавнего прошлого, решить, что делать дальше. Вы не витаете в облаках, реалистично оцениваете и ситуацию в целом, и собственные возможности. Будет возможность обсудить с близкими какие-то важные вопросы. Позже наступит благоприятное время для творчества и новых дел. Вы не боитесь неудач и не отступаете перед преградами, проявляете завидную настойчивость, быстро учитесь всему, что может пригодиться.
Скорпион
Вы с удовольствием фантазируете и мечтаете о будущем, размышляете о том, как победить всех врагов и изменить мир к лучшему. Менее значительные вопросы вас мало интересуют. Между тем, им тоже стоило бы уделить внимание. Если вы к текущим делам отнесетесь так же серьезно, как к своим гениальным и масштабным планам, то многого добьетесь. Это хороший день для новых знакомств. Вы сможете понравиться многим, произведете хорошее впечатление даже на тех, кто обычно замечает только чужие недостатки. Не исключено начало необычной романтической истории.
Стрелец
День будет утомительным, но вряд ли вы станете жаловаться. Дела, которыми предстоит заниматься, интересны, и вы беретесь за них с энтузиазмом. Возможны необычные знакомства, за которыми последуют удивительные предложения о сотрудничестве. Лучше не спешить с ответом, а собрать побольше информации. Отношения с близкими складываются гармонично, вас часто понимают с полуслова. Легко будет помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Старые обиды останутся в прошлом. Вероятны хорошие новости издалека.
Козерог
День не принесет трудностей, которые могли бы напугать вас или заставить отказаться от задуманного. Какие-то мелкие проблемы возможны, но вы быстро найдете способ решить их. Напоминают о себе старые знакомые. Часто они приносят отличные новости или делают предложения, от которых не хочется отказываться. Благоприятный день для того, чтобы вернуться к каким-то старым планам. Не исключено, что сейчас вы поймете, как осуществить их, почти не прикладывая для этого усилий. Некоторые Козероги найдут простой и короткий путь к цели, прежде казавшейся недостижимой.
Водолей
Начало дня отлично подходит для любых важных дел. Вы отлично справляетесь с тем, что не удалось другим, потому что обращаете внимание на мелкие детали, ничего не упускаете из виду и не допускаете серьезных ошибок. Хорошо проявлять инициативу в работе, предлагать что-то новое; вас поддержат. Если вы строите серьезные планы на вторую половину дня, будьте готовы к задержкам, неудачным совпадениям, нарушению договоренностей. Все это не помешает достичь цели, но придется приложить чуть больше усилий, чем вы ожидали.
Рыбы
В начале дня может быть трудновато правильно оценить свои возможности. Считая, что способны справиться абсолютно со всем, вы в одиночку беретесь за дела, которые требуют усилий нескольких человек. Если вы быстро разберетесь в ситуации и найдете помощников, то еще до обеда одержите парочку важных побед. Вторая половина дня обещает легкие успехи там, где вы их не ожидали. Могут удачно решиться вопросы, долго тревожившие вас и ваших близких. Вечер подходит для романтического свидания, оно оставит самое приятное впечатление.