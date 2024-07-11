38-летняя звезда «Спасатели Малибу» Александра Даддарио впервые станет мамой

О своей беременности артистка сообщила в Instagram, опубликовав фото с заметно округлившимся животиком. Звезда призналась, что сейчас она уже на шестом месяце беременности.

Под фото она оставила забавную подпись: «С нетерпением жду, когда мой ребенок пойдет в детский сад с детьми Марго Робби и Хейли Бибер». Как известно, звезда «Барби» Робби также беременна первенцем.

Долгое время Александра скрывала свой новый статус, потому что хотела сохранить ценные моменты только для себя. В прошлом у актрисы был выкидыш, поэтому она очень оберегает будущего малыша.

«Это длинная и сложная история, поэтому я не хочу вдаваться в детали. Переживания и эмоциональные травмы такого рода очень трудно объяснить кому-то, кто не пережил то же самое. Это очень, очень больно», - отметила Даддарио в интервью для Vogue.

К слову, актриса в 2022 году вышла замуж за Форма. Знаменитость рассказывала, что их знакомство было случайным, пара встретилась на улице. После шести месяцев отношений в конце 2021 года влюбленные объявили о помолвке. У телепродюсера уже есть двое сыновей от предыдущего брака с Джорданой Брюстер.