Сын Николаса Кейджа арестован за избиение матери

«Я могу подтвердить, что Уэстон был арестован сегодня за нападение с применением смертоносного оружия», - сообщил представитель полиции Лос-Анджелеса.

Около 10 утра его освободили под залог в размере 150 000 долларов.

«Семья знала, что это произойдет, но, само собой разумеется, это очень большой шок», - рассказал The US Sun источник, близкий к семье.

Считается, что Николас Кейдж вытащил своего сына из тюрьмы под залог.

Источник, хорошо знакомый с ситуацией, подтвердил изданию, что арест Уэстона был связан с нападением на его мать Кристину в апреле. Как стало известно, это произошло на фоне ухудшения психического состояния мужчины.