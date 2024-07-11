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Сын Николаса Кейджа арестован за избиение матери

Limon.ee
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Николас Кейдж.
Николас Кейдж. Фото: Richard Shotwell/AP

Газета The US Sun подтвердила, что Уэстон Кейдж Коппола был арестован в Лос-Анджелесе в среду, спустя несколько недель после того, как его мать Кристина Фултон была замечена сильно избитой после ссоры с сыном во время психического кризиса.

«Я могу подтвердить, что Уэстон был арестован сегодня за нападение с применением смертоносного оружия», - сообщил представитель полиции Лос-Анджелеса.

Около 10 утра его освободили под залог в размере 150 000 долларов.

«Семья знала, что это произойдет, но, само собой разумеется, это очень большой шок», - рассказал The US Sun источник, близкий к семье.

Считается, что Николас Кейдж вытащил своего сына из тюрьмы под залог.

Источник, хорошо знакомый с ситуацией, подтвердил изданию, что арест Уэстона был связан с нападением на его мать Кристину в апреле. Как стало известно, это произошло на фоне ухудшения психического состояния мужчины.

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