Наступает период переломных, но ярких событий: Глоба поделилась прогнозом для нескольких знаков Зодиака

Глоба предупреждает, что июль будет одним из самых напряженных и насыщенных месяцев года. Возможны как природные катаклизмы, так и серьезные испытания для многих людей. Однако, следуя рекомендациям астролога, можно подготовиться к предстоящим вызовам и минимизировать потери.

Особое внимание стоит уделить здоровью и отношениям с окружающими. Необходимо беречь свой организм и финансы, поскольку велик риск материальных и физических потерь. Во второй половине месяца следует проявлять осторожность в поездках и при решении денежных вопросов. При этом июль открывает новые возможности для тех, кто готов строить свое будущее. Успех ждет вдали от дома, в новых связях и культурах. Конец месяца может принести крупные жизненные перемены, которые добавят сил и энергии.

Тамара Глоба также выделила самый удачливый знак Зодиака в июле - им станут Тельцы. Для них месяц пройдет в делах и разъездах, которые обеспечат новый уровень доходов. Творческие начинания и духовное развитие принесут Тельцам успех и гармонию в отношениях.

Кроме того, финансовый прорыв ожидает Раков, Скорпионов и Водолеев. Ракам стоит сосредоточиться на планировании, чтобы верно использовать открывающиеся возможности. Скорпионам июль сулит карьерный рост и увеличение доходов. А Водолеям нужно уделить внимание финансовым вопросам, чтобы не упустить свой шанс.