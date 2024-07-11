Кто из бывших Дженнифер Лопес намерен бороться за ее сердце после развода с Беном Аффлеком

Рэпер Дрейк «готов и ждет», когда Дженнифер будет окончательно свободна. Будучи джентльменом, артист никогда не переступит черту и не будет строить отношения с певицей, пока она еще состоит в браке с Аффлеком - пусть и только по документам. Но рэпер жаждет попытать судьбу снова и завоевать сердце Джей Ло.

По словам инсайдера, сейчас Дрейк - главный претендент на место главного мужчины в жизни поп-дивы. Серьезны ли его намерения, вопрос спорный: пока он просто желает «показать ей, как надо веселиться», но не против и чего-то большего.

«Дженнифер всегда была одной из самых больших страстей Дрейка, и он говорит, что то, что было между ними много лет назад, было невероятным. Тогда он никогда не настаивал на большем, но все знают, что он был бы рад серьезно встречаться с ней», - рассказал источник.

И хотя Дженнифер зареклась отныне не вступать в одну реку дважды, у Дрейка на самом деле есть шансы, ведь настоящих отношений у них в свое время так и не сложилось.

Напомним, в далеком 2016 году Дрейк и Дженнифер Лопес спровоцировали слухи о романе. Это случилось сразу после расставания певицы с Каспером Смартом, одним из участников ее подтанцовки. Поэтому-то рэпера многие восприняли как утешительный приз для Дженнифер.

Несмотря на это Дрейк был безумно влюблен в знаменитость с детства (разница в возрасте у них 17 лет). Эта интрижка, продлившаяся не более трех месяцев, стоила Джей Ло подруги в лице Рианны. Она, узнав о связи Лопес с экс-возлюбленным, отписалась в соцсетях от обоих и положила конец дружеским отношениям.