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Удары кулаком, обувью и телефоном: физическое насилие над ребенком довело мать до суда

Кетлин Крузе
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Зал суда.
Зал суда. Фото: Elmo Riig

«Вы признаете себя виновной?»

«Да».

Перевод: Седа Дунгурова

Утро 6 апреля. 37-летняя уборщица Сирье бьет своего несовершеннолетнего ребенка ботинком по лицу в собственном доме. В результате у ребенка в области правого глаза и щеки появляется царапина.

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