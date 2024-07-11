Удары кулаком, обувью и телефоном: физическое насилие над ребенком довело мать до суда

LimonЖизньДля подписчиковУдары кулаком, обувью и телефоном: физическое насилие над ребенком довело мать до судаКетлин Крузе11 июля 2024, 17:52CopyЗал суда. Фото: Elmo Riig«Вы признаете себя виновной?»«Да».Перевод: Седа ДунгуроваУтро 6 апреля. 37-летняя уборщица Сирье бьет своего несовершеннолетнего ребенка ботинком по лицу в собственном доме. В результате у ребенка в области правого глаза и щеки появляется царапина.КомментарииCopyКлючевые слова судсемьяЭстонияребенокнасилиематьпомощьдомашнее насилиенаказаниезал суда