Актриса Варвара Шмыкова привезет в Таллинн «Клуб разбитых сердец»

Встреча жителей Эстонии с настоящим романтическим сюжетом состоится 2 ноября в таллиннском Центре русской культуры. Главную роль в «Клубе разбитых сердец» сыграет звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова.

В 2023 году Варвара Шмыкова уехала из России. Актриса отдалилась не только от родных, которые ее не понимают, но и от звездных друзей.

Варвара Шмыкова и Никита Еленев. Фото: Промо

Партнером Шмыковой на сцене станет актер театра и кино Никита Еленев.

Зрителей ждет откровенный и честный разговор о любви между актерами и аудиторией, в котором каждый сможет увидеть частичку себя.

«О чем ставить спектакль в наши дни? Ответ прост. Только о том, чего так сильно не хватает в мире, который одержим битвами. О любви! Искусство пока не нашло метод говорить о глобальном не через личное, ведь его создает человек. Чтобы говорить о любви в мире, следует в первую очередь говорить о любви внутри нас», - уверены создатели спектакля.

«Клуб Разбитых сердец» - размышления о сущности любви с обращениями к современным и классическим произведениям художественной литературы и поэзии. Откровенный и честный разговор о любви между актерами и аудиторией, в котором каждый зритель сможет увидеть частичку себя.

Варвара Шмыкова и Никита Еленев вместе с гостями «Клуба разбитых сердец» пройдут через радости и боли человеческих отношений, вдохновляясь великими текстами о любви. Возможно, именно в этот вечер удастся приблизиться к ответу на главный вопрос: что же такое любовь?

Смотрите интервью Варвары Шмыковой у Юрия Дудя: