ФОТО 48-летняя Шарлиз Терон сделала важное заявление о своей карьере

«В последнее время я немного отсутствовала, но у меня есть хорошее оправдание, клянусь. Это потому, что… я открыла танцевальную студию! Вместе с моими соавторами и несравненными иконами Латриной Болджер-Вашингтон и Тайреллом Вашингтоном мы создали The Six Compound!» - поделилась в Instagram оскароносная актриса. Также 48-летняя Шарлиз Терон опубликовала фотографию с Латриной и Тиреллом.

«Место со свежим взглядом на эволюцию и будущее танца и перформанса. Место, где танцоры/исполнители могут самовыражаться в инклюзивном и инновационном пространстве вместе с лучшими преподавателями и хореографами в отрасли на сегодняшний день», - добавила королева кино.

Затем она сообщила поклонникам о том, что занятия с профессионалами в студии для детей и подростков начнутся уже с сегодняшнего дня.

«Я с радостью объявляю о наших первых интенсивных курсах, которые пройдут на этой неделе 11 и 12 июля в Бербанке! Для танцоров в возрасте от 8 до 18 лет это будут два эпических дня обучения, знакомства с миром развлечений, вопросов и ответов с ведущими профессионалами. Напишите на адрес thesixcompound@gmail.com, чтобы забронировать место, и следите за нами на @thesixcompound, чтобы получать больше новостей!», - написала Шарлиз.