Дети Дженнифер Лопес и Бена Аффлека отреагировали на развод родителей

Джей Ло родила сына Макса и дочь Эмму в браке с Марком Энтони. Тем временем Бен Аффлек трижды стал отцом в союзе с Дженнифер Гарнер.

18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина (она же Финн) и 12-летний Сэмюэль вместе с папой Беном и мамой Дженнифер Гарнер находятся в Лос-Анджелесе. Тем временем 16-летние близнецы Джей Ло Макс и Эмма по большей части рядом с певицей.

Пятеро детей работали над тем, чтобы Дженнифер и Бен «снова были вместе».

«Дети думают, что Дженнифер и Бен действительно глубоко влюблены, как родственные души, и они не хотят, чтобы они расставались», - считает источник.

«И они действительно считают, что двое должны продолжать советоваться и обсуждать это, даже если это больно», - добавил инсайдер.

В частности, наследники супругов от разных браков хотят, чтобы Бен и Джей Ло снова собрались вместе к 55-летию певицы, которое приходится на 24 июля.

«Есть надежда, что они смогут отпраздновать все вместе на спокойной семейной вечеринке в Лос-Анджелесе», - рассказывает источник.

Дженнифер и Бен поженились в 2022 году в Лас-Вегасе. Они строили смешанную семью с детьми от Дженнифер Гарнер и Марка Энтони. Впрочем, последние новости все больше подтверждают слухи о планах звезд развестись.