«Разговор с Осиновским спас судьбу Цветочного бала!» Популярное мероприятие оказалось на грани срыва

В среду, 10 июля, член Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором рассказала о том, как руководство города чуть было не отменило проведение «Бала цветов».

«Лишь немногие знают, что нам пришлось пережить с Татьяной Тридворновой для того, чтобы юбилейный 25-й "Бал цветов" состоялся, - написала Юферева. - Так получилось, что последние три года я активно вела переговоры с властями Таллинна о помощи в организации этого цветочного праздника и сама оказывала финансовую поддержку».

Юферева-Скуратовски рассказала, как она каждый год убеждала руководство города в важности проведения «Бала цветов».

«В то время я еще была в центристах, подала письменное предложение для бюджета на 2024 год. Нужная строка появилась в городском бюджете. Это было нашей с Татьяной огромной радостью и достижением. Но время шло и строчка оставалась только строчкой - конкретные шаги по заключению договора с организаторами Бала цветов не предпринимались. - делится она. - После смены власти в Таллинне, позиции бюджета стали пересматриваться, и вдруг в один "прекрасный" день мне звонят и сообщают, что чиновники взвешивают целесообразность проведения Бала цветов».

Юферева-Скуратовски объясняет, что у властей Таллинна было свое представление о концепции городских праздников. Но судьбу «Бала цветов», как рассказывает политик, все-таки удалось спасти после ее разговора с Евгением Осиновским.

«Он понял, как важен для многих этот праздник», - добавила Юферева-Скуратовски.