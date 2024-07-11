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ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ! Порты Таллинна заполнены большими парусными судами

Limon.ee
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Сегодня в Таллинне стартует крупнейшая в мире учебная парусная регата Tall Ship Races с участием 60 больших парусных судов.

Самые большие парусники имеют длину почти сто метров и пришвартованы у круизного причала Старого порта. Суда поменьше расположились в Летной гавани и Ноблесснере.

Фестиваль Tall Ships Races откроется сегодня вечером концертом Lainel в Летной гавани, где выступит трио Лийзи Койксон, Марти Тярн и Сандер Мелдер, к которым присоединятся Вальтер Соосалу, Анетт Кульбин и Роберт Линна.

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