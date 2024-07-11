ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ! Порты Таллинна заполнены большими парусными судами

Самые большие парусники имеют длину почти сто метров и пришвартованы у круизного причала Старого порта. Суда поменьше расположились в Летной гавани и Ноблесснере.

Фестиваль Tall Ships Races откроется сегодня вечером концертом Lainel в Летной гавани, где выступит трио Лийзи Койксон, Марти Тярн и Сандер Мелдер, к которым присоединятся Вальтер Соосалу, Анетт Кульбин и Роберт Линна.