Полюбившиеся местной публике Stand Up комики из Риги выступят со своей новой летней программой в Таллинне!
СТРОГО 18+ ⟩ Известные комики едут в Таллинн с концертом!
В субботу, 20 июля, на сцену Heldeke Theatre&Bar выйдут полюбившиеся многим стендап комики - Антон Герасимов и Денис Иванов. Разбавит эту суровую мужскую юмористическую компанию Кристина Пильска, которая выступит в Таллинне впервые.
Уже много лет опытная команда из Риги занимается организацией комедийных мероприятий в Латвии, Балтии и других странах Европы. Стендап - это всегда самая актуальная острая комедия и живой контакт с аудиторией!
Дополнительную информацию и билеты можно найти здесь.