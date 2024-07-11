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СТРОГО 18+ Известные комики едут в Таллинн с концертом!

Limon.ee
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Фото: Афиша мероприятия

Полюбившиеся местной публике Stand Up комики из Риги выступят со своей новой летней программой в Таллинне!

В субботу, 20 июля, на сцену Heldeke Theatre&Bar выйдут полюбившиеся многим стендап комики - Антон Герасимов и Денис Иванов. Разбавит эту суровую мужскую юмористическую компанию Кристина Пильска, которая выступит в Таллинне впервые.

Уже много лет опытная команда из Риги занимается организацией комедийных мероприятий в Латвии, Балтии и других странах Европы. Стендап - это всегда самая актуальная острая комедия и живой контакт с аудиторией!

Дополнительную информацию и билеты можно найти здесь.

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