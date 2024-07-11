СТРОГО 18+ Известные комики едут в Таллинн с концертом!

В субботу, 20 июля, на сцену Heldeke Theatre&Bar выйдут полюбившиеся многим стендап комики - Антон Герасимов и Денис Иванов . Разбавит эту суровую мужскую юмористическую компанию Кристина Пильска , которая выступит в Таллинне впервые.

Уже много лет опытная команда из Риги занимается организацией комедийных мероприятий в Латвии, Балтии и других странах Европы. Стендап - это всегда самая актуальная острая комедия и живой контакт с аудиторией!