Стюардесса назвала три вещи, которые никогда не нужно надевать в полет

Некоторые предупреждают туристов, что в самолете лучше не носить шорты и короткие юбки из-за довольно грязных сидений. Однако бортпроводник Лиза Минот рассказала The Sun, что в целом самолеты довольно чистые и не более грязные, чем большинство общественных мест, поездов, скамеек и прочего.

«Есть только три вещи, которые я бы посоветовал пассажирам не носить во время полета», - говорит Минот.

Что нельзя надевать в самолет

Во-первых, это шлепанцы, которые не дадут вашим ногам комфорта и поддержки, необходимых в путешествии на дальние расстояния.

«Но что еще более важно, в чрезвычайной ситуации от них будет мало пользы. Если нам нужно выйти из самолета в темноте, на полу может быть что угодно, и скользить в шлепанцах - не самый безопасный способ добраться до выхода», - говорит стюардесса.

То же самое касается и высоких каблуков - еще одного предмета, которого нужно избегать во время полетов.

«Вам следует отдавать предпочтение комфорту и практичности, а не хорошему внешнему виду во время полета, потому что не имеет значения, насколько вы привлекательны в чрезвычайной ситуации», - аргументирует Минот.

В идеале, по ее словам, следует надеть пару удобных кроссовок - это идеальная обувь для полета.

Высокие каблуки также могут проколоть аварийные горки в тех редких случаях, когда они необходимы, поэтому при их ношении вы можете подвергнуть риску не только себя, но и других людей.

Наконец, вам не следует носить слишком много украшений по той же причине, что и выше: они могут зацепиться или вызвать проблемы в экстренной ситуации, а также могут повредить аварийные направляющие.

Помимо этого, с большим количеством украшений вам понадобится гораздо больше времени, чтобы пройти проверку безопасности в аэропорту