«НЕ ХВАТАЕТ ОСТРОТЫ!» Переехавшая в Испанию уроженка Эстонии призналась, по чему скучает больше всего

Жительница Тарту Катерина Николас переехала в испанскую Малагу три года назад. Быт налажен, работа найдена, дочь ходит в школу, сын - в детский сад. На родине за это время семья не была ни разу - добираться дорого, легче слетать отдохнуть в соседние Италию или Португалию. Родные и друзья приезжают в гости к ним погреться под южным солнцем.