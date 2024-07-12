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«НЕ ХВАТАЕТ ОСТРОТЫ!» Переехавшая в Испанию уроженка Эстонии призналась, по чему скучает больше всего

Светлана Карабут
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Катерина Николас и ее семья три года назад уехали из Эстонии в солнечную Испанию.
Катерина Николас и ее семья три года назад уехали из Эстонии в солнечную Испанию. Фото: Из личного архива

«Даже когда у ног плещется Средиземное море, нет-нет, да вздохнешь… Эх, сейчас бы горчички ядреной, ну как у нас, в Эстонии!»

Жительница Тарту Катерина Николас переехала в испанскую Малагу три года назад. Быт налажен, работа найдена, дочь ходит в школу, сын - в детский сад. На родине за это время семья не была ни разу - добираться дорого, легче слетать отдохнуть в соседние Италию или Португалию. Родные и друзья приезжают в гости к ним погреться под южным солнцем.

Ни Катерина, ни ее муж по родным краям не тоскуют, однако некоторые продукты и плюсы жизни в Эстонии вспоминают с ностальгией.

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