«Даже когда у ног плещется Средиземное море, нет-нет, да вздохнешь… Эх, сейчас бы горчички ядреной, ну как у нас, в Эстонии!»
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«НЕ ХВАТАЕТ ОСТРОТЫ!» ⟩ Переехавшая в Испанию уроженка Эстонии призналась, по чему скучает больше всего
Жительница Тарту Катерина Николас переехала в испанскую Малагу три года назад. Быт налажен, работа найдена, дочь ходит в школу, сын - в детский сад. На родине за это время семья не была ни разу - добираться дорого, легче слетать отдохнуть в соседние Италию или Португалию. Родные и друзья приезжают в гости к ним погреться под южным солнцем.