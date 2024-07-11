«Честно говоря, чем старше я становлюсь, тем меньше меня волнует, что кто-то обо мне думает. Важнее именно здоровье», - говорит радиоведу Андрес Пууcепп. На прошлой неделе он перенес операцию по уменьшению желудка.
Известный эстонский радиоведущий лег под нож: врачи нашли единственный способ остановить набор веса
Перевод: Герман Аверьянов
В конце июня радиоведущий Андрес Пуусепп объявил в утренней программе радио Star FM, что его ждет операция. «Сделаю операцию и восстановлюсь, после этого и расскажу подробнее», - заявил он тогда.
Сегодня Пуусепп сообщил, что перенес операцию по уменьшению желудка. Голос 37-летнего мужчины звучит бодро, несмотря на то, что прошло чуть больше недели после операции. «Я не знаю, сколько времени действительно займет восстановление, это все индивидуально. Но операция была в прошлый понедельник, а в среду меня выписали домой. Первые пару дней я быстро уставал, через 5-6 дней после операции вернулся к обычной жизни. В первые недели нельзя питаться обычной пищей, только смузи и жидкая пища, в крайнем случае мягкой едой.»
«В Health Clinic, где проходила операция, замечательная команда. Каждый день после операции они спрашивают, как я себя чувствую и как идут дела», - хвалит медицинский персонал радиоведущий.
Пууcепп говорит, что после операции он часто ест, каждые два-три часа, но порции совсем маленькие. «Живот наполняется быстрее, чувство сытости наступает довольно быстро».
Пробовал лекарства от диабета
«Врачи выясняли, что со мной не так. Я много работал и пробовал различные диеты», - рассказывает Пуусепп, что что перед операцией по шунтированию желудка пробовали и другие варианты.
Радиоведущий также пробовал известное средство от диабета Оземпик, основным побочным эффектом которого является снижение аппетита и потеря веса.
«Оказалсоь, что мне сложнее сбросить вес, чем другим людям. Есть определенный процент людей, на кого Оземпик не действует. Я один из них», - говорит Андрес.
Несмотря на то, что мужчина не вел пассивный образ жизни, в весе он все равно прибавлял. Пуусепп является добровольным спасателем. Недавно он интенсивно тренировался в течение восьми месяцев и прошел Ironman. Даже это не помогло сбросить лишние килограммы.
«Я до сих пор занимаюсь спортом, играю в падел-теннис и гуляю с ребенком и собакой. Я не тот человек, который сидит в кресле и ест чипсы. Никогда не был таким. Некоторые мои друзья могут не придерживаться никаких диет и все равно не набирать вес. Мы разные», - говорит мужчина.
Важно здоровье
По словам Андреса, который недавно стал отцом маленькой дочки, его целью является не конкретный вес или внешний вид: чем старше становишься, тем больше понимаешь, что важно здоровье.
«Понятно, что я набрал лишний вес не просто так. Причина заключается в неправильном питании, большие порции, алкоголь и так далее. Сейчас я молод и здоров, но через несколько лет это может измениться, потому что лишние килограммы будут постепенно прибавляться. Я не говорю, что всегда делаю неправильный выбор, но, возможно, иногда чересчур перегибал», - рассказывает он
Так врачи пришли к выводу, что единственным способом замедлить набор веса у Андреса - операция по уменьшению желудка. «Чтобы я не стал весить 200 килограммов».
Радиоведущий не стремится к конкретному весу. «Общая цель - стать более здоровым. Честно говоря, чем старше становишься, тем интересует, что кто-то думает о том, как я выгляжу. Мне все равно, толстый я или худой, главное - здоровье. Я сам чувствую, что в конце концов это дополнительная нагрузка на колени, суставы и все остальное», - говорит радиоведущий.
Операцию также сняли на камеру. «Весь путь можно будет увидеть в первом эпизоде Kolmeka в сентябре», - говорит Пуусепп.