Известный эстонский радиоведущий лег под нож: врачи нашли единственный способ остановить набор веса

«Оказалсоь, что мне сложнее сбросить вес, чем другим людям. Есть определенный процент людей, на кого Оземпик не действует. Я один из них», - говорит Андрес.

Несмотря на то, что мужчина не вел пассивный образ жизни, в весе он все равно прибавлял. Пуусепп является добровольным спасателем. Недавно он интенсивно тренировался в течение восьми месяцев и прошел Ironman. Даже это не помогло сбросить лишние килограммы.

«Я до сих пор занимаюсь спортом, играю в падел-теннис и гуляю с ребенком и собакой. Я не тот человек, который сидит в кресле и ест чипсы. Никогда не был таким. Некоторые мои друзья могут не придерживаться никаких диет и все равно не набирать вес. Мы разные», - говорит мужчина.

Важно здоровье

По словам Андреса, который недавно стал отцом маленькой дочки, его целью является не конкретный вес или внешний вид: чем старше становишься, тем больше понимаешь, что важно здоровье.