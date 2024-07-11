ГАЛЕРЕЯ Кая Каллас с супругом выглядят счастливыми на роскошном ужине в Белом доме

Кая Каллас также сообщила о важных решениях саммита НАТО в социальных сетях. Так, например, союзники договорились, что в ближайшие пять лет приоритетом в развитии потенциала НАТО будет противовоздушная оборона, возможности ведения непрямого огня и закупка боеприпасов. «Кстати, это было предложение Эстонии, Латвии и Литвы», - добавила Каллас.