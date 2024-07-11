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ГАЛЕРЕЯ Кая Каллас с супругом выглядят счастливыми на роскошном ужине в Белом доме

Limon.ee
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В среду, 10 июля, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден устроили ужин для глав государств и правительств стран НАТО и их супруг. На мероприятии также присутствовали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее супруг Арво Халлик.

Кая Каллас также сообщила о важных решениях саммита НАТО в социальных сетях. Так, например, союзники договорились, что в ближайшие пять лет приоритетом в развитии потенциала НАТО будет противовоздушная оборона, возможности ведения непрямого огня и закупка боеприпасов. «Кстати, это было предложение Эстонии, Латвии и Литвы», - добавила Каллас.

По словам Каллас, НАТО и Украина сегодня ближе друг к другу, чем когда-либо прежде. НАТО продолжит держать в центре внимания российскую угрозу. «Союзники подтвердили, что Россия является самой непосредственной угрозой для альянса, и НАТО разрабатывает долгосрочную политику по сдерживанию и противодействию агрессивной деятельности России», - сказала Каллас.

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