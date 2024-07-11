Маленькие плодовые мошки, появляющиеся в наших квартирах летом, размножаются с невероятной скоростью и удобно устраиваются на любимых продуктах.
НЕ КУСАЮТ, НО РАЗДРАЖАЮТ ⟩ Как избавиться от маленьких мошек, которые появляются на кухне летом
Маленькие мошки, чаще всего появляющиеся в наших домах летом, очень любят дрожжи, образующиеся в процессе брожения. Поэтому, как правило, они встречаются на кухнях, где сверху остаются свежие фрукты.
Если сразу не обратить внимание на появление мошек, за неделю можно получить совершенно не нужное потомство в количестве в несколько сотен. Поэтому очень важно избавиться от маленьких вредителей, тучами поднимающихся над витаминными запасами, пишет Life.nv.ua.
Узнайте, как избавиться от мошек на кухне с помощью простых способов.
Ловушка с бананом
Положите небольшой кусок банана в стеклянную банку. Накройте ее бумагой с небольшими отверстиями. Мошки слетятся на сладкий запах, подберутся к банану, а вылететь из банки не смогут.
Базилик и мята
Мошки не любят запах мяты и базилика. Выращенные в горшках на подоконнике, они отпугивают их и не дают развестись, а если маленькие вредители все же появились, можно воспользоваться маслами этих растений. Добавьте несколько капель в небольшое количество воды и разбрызгайте неподалеку от места их нахождения.
Уксус и моющее средство для посуды
Налейте в банку небольшое количество уксуса и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды. Мошки будут слетаться на привлекательный для них запах и тонуть.
Свеча и вода
Вечером установите на дно кастрюли свечу и налейте небольшое количество воды, таким образом, чтобы свеча выглядывала из нее. Зажгите свечу, а свет выключите. Мошки будут слетаться на свет, обжигать крылышки и тонуть в воде.