НЕ КУСАЮТ, НО РАЗДРАЖАЮТ Как избавиться от маленьких мошек, которые появляются на кухне летом

Маленькие мошки, чаще всего появляющиеся в наших домах летом, очень любят дрожжи, образующиеся в процессе брожения. Поэтому, как правило, они встречаются на кухнях, где сверху остаются свежие фрукты.

Если сразу не обратить внимание на появление мошек, за неделю можно получить совершенно не нужное потомство в количестве в несколько сотен. Поэтому очень важно избавиться от маленьких вредителей, тучами поднимающихся над витаминными запасами, пишет Life.nv.ua.

Узнайте, как избавиться от мошек на кухне с помощью простых способов.

Ловушка с бананом

Положите небольшой кусок банана в стеклянную банку. Накройте ее бумагой с небольшими отверстиями. Мошки слетятся на сладкий запах, подберутся к банану, а вылететь из банки не смогут.

Базилик и мята

Мошки не любят запах мяты и базилика. Выращенные в горшках на подоконнике, они отпугивают их и не дают развестись, а если маленькие вредители все же появились, можно воспользоваться маслами этих растений. Добавьте несколько капель в небольшое количество воды и разбрызгайте неподалеку от места их нахождения.

Уксус и моющее средство для посуды

Налейте в банку небольшое количество уксуса и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды. Мошки будут слетаться на привлекательный для них запах и тонуть.

Свеча и вода

Вечером установите на дно кастрюли свечу и налейте небольшое количество воды, таким образом, чтобы свеча выглядывала из нее. Зажгите свечу, а свет выключите. Мошки будут слетаться на свет, обжигать крылышки и тонуть в воде.