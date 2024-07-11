КАРТА ГРОЗ Смотри, настигнет ли твой дом гром и молния

Агентство окружающей среды сообщает, что сегодня до полудня в Восточной Эстонии будет малооблачная погода без осадков. На островах и в Западной Эстонии тучи сгустятся, пройдут дожди, возможны грозы. Во второй половине дня облака с ливнями переместятся в центральную и северную часть материка.

Вечером с моря придет новая зона осадков на острова и в Западную Эстонию, возможны грозы и местами сильные дожди. Ветер преимущественно юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 13 м/с, на западном побережье до 15 м/с, во время грозы порывы ветра могут превышать 20 м/с!

Температура воздуха 24..30, на побережье островов и под дождевыми облаками до 20 градусов.

Радарное изображение Агентства окружающей среде можно отслеживать в реальном времени здесь.