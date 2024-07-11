ФОТО В Лондоне расстреляли из арбалета семью комментатора BBC, его жена и две дочери погибли

В британском городе Буши, расположенном в графстве Хартфордшир на востоке Англии, в среду, 10 июля, преступник застрелил из арбалета трех женщин.

Убитыми оказались две дочери и жена известного спортивного комментатора телеканала BBC Five Live Джона Ханта.

Вернувшийся в свой особняк после работы журналист увидел там тела своей супруги и двух дочерей. По информации источника в полиции, жертвы были связаны, а затем застрелены. Правоохранители тут же начали поиски убийцы.

26-летний Кайл Клиффорд. Фото: Hertfordshire Police

Главным подозреваемым стал 26-летний Кайл Клиффорд из Энфилда, бывший бойфренд одной из убитых дочерей комментатора. К нему через СМИ полиция обратилась с настойчивой просьбой добровольно выйти на связь.

В среду представитель лондонской полиции заявил, что смерть трех женщин рассматривается как убийство, на данном этапе никого не арестовывали, и «возможно, было использовано другое оружие», кроме арбалета.

В северном Лондоне и в районе Буши развернули масштабную операцию по поиску подозреваемого.

Позже полиция задержала Кайл Клиффорда на кладбище Лавендер-Хилл. Клиффорд был ранен, однако по данным журналистов травмы он получил не при задержании.

Британские Sky News опубликовало видео, на котором, как утверждается, Кайла Клиффорда выносят на носилках с кладбища.