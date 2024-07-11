Дженнифер Лопес хочет показать миру «темную сторону» Бена Аффлека

Как уточняет источник, «проблемы с обязательствами», а также раздражительность и отсутствие каких-либо усилий, чтобы спасти брак, были заметны даже во время их публичных выходов.

«Все в окружении Джей Ло считают несправедливым, что именно ее считают виноватой за это. Просто посмотрите на поведение Бена, чтобы понять, какие у него проблемы с управлением гневом», - говорит источник.

«Без сомнения, Джей Ло очень рада, что люди начинают получать представление о том, кто такой Бен на самом деле. Бен может быть обаятельным, но у него есть и довольно жалкая сторона, которую Дженнифер терпела большую часть времени, когда камеры были выключены», - добавляет инсайдер.

По его словам, чем больше Дженнифер работала над тем, чтобы спасти отношения, тем сильнее она понимала, что «именно она делала всю работу, постоянно пытаясь поднять ему настроение и сделать все для него идеальным».

«По правде говоря, ей гораздо лучше без него», - добавил источник.

Уже некоторое время пара находилась на грани развода, но пыталась спасти свой брак (при участии бывшей жены Аффлека Дженнифер Гарнер, которой это, как говорят инсайдеры, надоело). Однако источники PageSix накануне заявили, что брак Лопес и а Аффлека «распался уже несколько месяцев назад». По словам близкого к паре инсайдера, они еще в марте решили, что больше не могут быть вместе. Поклонники певицы заметили, что она сильно похудела в последнее время и решили, что это может быть связано с переживаниями из-за проблем в браке.