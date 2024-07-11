ФОТО «Последние дни втроем!» Кейт Пентус-Розиманнус делится милыми семейными фото

«Последние дни втроем. Волнения хватает, и, как положено хорошей двухлетней девочке, Ити Лоретта заботится о том, чтобы домашняя программа не становилась однообразной и чтобы мама с папой оставались в хорошей форме», - пишет член Европейской счетной палаты в Instagram под милыми фото.

Кейт Пентус-Розиманнус отмечает, что некоторые дни на этом этапе беременности уже тяжелее.

«Любое физическое усилие - например, поднять с пола какие-то вещи или пробежка за велосипедом - к концу девятого месяца занимает как минимум вдвое больше времени. Но я просто бесконечно благодарна жизни без всяких оговорок!»

В феврале стало известно, что семья Кейт Пентус-Розиманнус и Райна Розиманнуса, в которой растет двухлетняя Ити Лоретта, пополнится. «Мы находимся примерно на половине пути беременности, и волнений, конечно, очень много», - сказала Кейт на приеме у президента, где обнародовала новость о своей беременности.