Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили дочь Харпер с 13-летием и опубликовали ее архивные фото

50-летняя Виктория назвала дочку «лучшей подругой»: «Ты милая и добрая, и твоя улыбка согревает наши сердца каждый день». Она показала множество фотографий Харпер в младенчестве: раньше эти снимки не публиковались.

49-летний Дэвид признался, что Харпер для него - «целый мир» и написал, что очень ей гордится: «Ты действительно наше всё, Харпер Севен, и мы так гордимся тем, какой счастливой, красивой, талантливой молодой леди ты становишься. Всегда оставайся таким прекрасным человеком». Также Харпер поздравили ее братья: 25-летний Бруклин, 21-летний Ромео и 19-летний Круз.

Харпер - младший ребенок Дэвида и Виктории Бекхэм и их единственная дочь. В свои юные годы она уже неоднократно сталкивалась с критикой: в сети сравнивали ее фигуру с фигурой ее мамы и писали, что Харпер не такая стройная.

Бекхэмы часто публикуют в соцсетях семейные фотографии и публично признаются в любви друг другу. Однако не все верят в искренность этих слов: не так давно в сети появились отрывки из книги писателя Тома Бауэра «Дом Бекхэмов», в которой он пишет, что брак звезд - это не более, чем социальный контракт ради славы и денег, и их связывают скорее деловые отношения, чем личные.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. У них четверо детей - трое сыновей и дочь. В этом году семья с размахом отметила 50-летие Виктории, и Дэвид трогательно поздравил жену в соцсетях. Неделю назад они повторили свои свадебные образы по случаю 25-й годовщины брака.