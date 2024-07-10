ВCЕ ИЗМЕНИТСЯ Глоба рассказал, кого во второй половине июля ждет судьбоносная встреча

Овны могут встретить старого друга или бывшего возлюбленного. Представители знака рискуют поддаться чувствам, но терять голову не стоит - скорее всего, бездумные поступки приведут к плачевным последствиям.

Скорпионы столкнутся с весьма влиятельным человеком. Этот незнакомец поможет решить главные проблемы в жизни представителей знака. Важно быть осторожным: сыр бывает бесплатным лишь в мышеловке. Не стоит расслабляться, чтобы не потерять ещё больше.