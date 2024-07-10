Во второй половине июля представителей двух знаков зодиака ждет судьбоносная встреча. Об этом рассказал астролог Павел Глоба.
ВCЕ ИЗМЕНИТСЯ ⟩ Глоба рассказал, кого во второй половине июля ждет судьбоносная встреча
Овны могут встретить старого друга или бывшего возлюбленного. Представители знака рискуют поддаться чувствам, но терять голову не стоит - скорее всего, бездумные поступки приведут к плачевным последствиям.
Скорпионы столкнутся с весьма влиятельным человеком. Этот незнакомец поможет решить главные проблемы в жизни представителей знака. Важно быть осторожным: сыр бывает бесплатным лишь в мышеловке. Не стоит расслабляться, чтобы не потерять ещё больше.