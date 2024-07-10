Ср, 10.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВCЕ ИЗМЕНИТСЯ Глоба рассказал, кого во второй половине июля ждет судьбоносная встреча

Limon.ee
Copy
Фото: Shutterstock

Во второй половине июля представителей двух знаков зодиака ждет судьбоносная встреча. Об этом рассказал астролог Павел Глоба.

Овны могут встретить старого друга или бывшего возлюбленного. Представители знака рискуют поддаться чувствам, но терять голову не стоит - скорее всего, бездумные поступки приведут к плачевным последствиям.

Скорпионы столкнутся с весьма влиятельным человеком. Этот незнакомец поможет решить главные проблемы в жизни представителей знака. Важно быть осторожным: сыр бывает бесплатным лишь в мышеловке. Не стоит расслабляться, чтобы не потерять ещё больше.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх